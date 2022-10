To znowu się dzieje. Ceny cukru podskoczyły

Cxx 19 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

To jest polski biznes, polski handel!!! Jest okazja, bo ogłosili sporą inflację, to ceny podnieść ile się da!!! Z jakiego niby powodu ten cukier podrożał o 100%. Nie mają umiaru, płaczą że firmy padną! To niech zacisną trochę pasa i przetrzymają ten trudny okres. Moja firma, wiele lat temu, jak przyszedł kryzys, to żeby przetrwać obniżyliśmy płace o 45% (decyzją wszystkich, pracowników też). Dzięki temu firma istnieje do dziś i ma się dobrze. A tu? Żadnych ruchów tylko ceny w górę i jak nie wychodzi to ręce do góry, pod młotek. Nic się nie stanie jak Zarząd zrezygnuje o połowę ze swoich wynagrodzeń. Zarabiają po kilkadziesiąt tysięcy złotych to mają z czego spuścić.