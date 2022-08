Polacy rzucili się na cukier. Oto kto na panice zarobi

Tygodnik "Polityka" przedstawia swoją kalkulację: "Za 1 kg cukru białego producent życzy sobie 6,99 zł, biały drobny oferuje po 5,39 zł. Mały sklepikarz, żeby zarobić, musi dołożyć do tego swoją marżę. Państwowy koncern nie sprzeda jednak więcej niż 10 opakowań, a do ceny cukru doliczyć trzeba 16,97 zł za dostarczenie go do odbiorcy przy pomocy państwowej Poczty Polskiej. Niech i ona zarobi. W rezultacie cukier okazuje się wyjątkowo drogi, grubo więcej niż 7 zł za kilogram".