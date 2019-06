Tomasz Czechowicz powołany ponownie na prezesa MCI Capital

Tomasz Czechowicz najpierw został odwołany przez radę nadzorczą MCI Capital , a następnie ponownie powołany do zarządu spółki na kolejną trzyletnią kadencję na stanowisku prezesa.

Inwestorzy, którzy powierzyli swoje pieniądze funduszowi Tomasza Czechowicza, nie mogli ich odzyskać. Śledczy sprawdzą teraz, czy doszło do naruszenia prawa.

MCI TechVentures to powstały w 2008 roku prywatny fundusz, który inwestuje w młode spółki technologiczne. Do marca 2017 roku do funduszu wpłynęło niemal 800 mln zł.