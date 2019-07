Toyota z wielką inwestycją. Premier Morawiecki: cieszę się, że mogłem to zobaczyć

Polska fabryka Toyoty podwoi produkcję elektrycznych napędów do hybryd. Toyota Motor Manufacturing Poland w 2021 r. rozpocznie w Wałbrzychu produkcję kolejnej elektrycznej przekładni do niskoemisyjnych napędów hybrydowych, która będzie współpracować z silnikiem o pojemności 1,5 l.

- Jestem bardzo wdzięczny inwestorom japońskim i cieszę się, że tworzone są miejsca pracy dla coraz lepiej zarabiających polskich pracowników - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w fabryce Toyoty w Wałbrzychu. Jak dodał, ta inwestycja to kluczowy element zespołu napędowego do samochodów hybrydowych.

Jak podkreślił premier, pokładana w Polsce wiara w wysoki wzrost gospodarczy, w talenty naszych pracowników, inżynierów, technologów, pokazuje, że jesteśmy na dobrej drodze do zwiększania nowoczesności i innowacyjności polskiej gospodarki. - Powstanie więcej miejsc pracy, będziemy inwestować w niskoemisyjną mobilność. Te inwestycje są ogromną szansą rozwoju całej gospodarki, przypieczętowują też partnerstwo, o którym rozmawiałem kilka miesięcy z premierem Japonii Abe Shinzo - podkreślił Morawiecki.

Projekt jest rozszerzeniem produkcji przekładni e-CVT, współpracującej z silnikiem 1,8 l, uruchomionej w listopadzie 2018 roku. Razem z pozostałymi obecnie realizowanymi projektami wdrożenia nowoczesnych silników TNGA, poziom inwestycji w obu zakładach Toyota Motor Manufacturing Poland - zlokalizowanych w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach - wzrośnie do blisko 5 mld zł. W ramach inwestycji Toyota planuje też uruchomienie produkcji silników elektrycznych MG1, stanowiących integralną część elektrycznej przekładni hybrydowej.

- Nasza fabryka staje się europejskim centrum produkcyjnym elektrycznych komponentów do niskoemisyjnych napędów hybrydowych. Decyzja koncernu o rozszerzeniu produkcji o kolejny typ przekładni e-CVT stanowi uznanie naszych dotychczasowych osiągnięć oraz dowód na zaufanie, jakim władze koncernu darzą TMMP. To kolejny kamień milowy na drodze do elektromobilności w Polsce i Europie - powiedział Eiji Takeichi, prezes Toyota Motor Manufacturing Poland.