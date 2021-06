Trąby powietrzne w Polsce. Inspektor budowlany nie pozostawia złudzeń

- Drzewa były łamane, jak zapałki, kto tego nie przeżył, to nie wie, o czym mówię. To nie był zwykły wiatr, który uszkodził trochę dachów i wybił kilka okien. W Librantowej dachy lądowały nawet 300, 400 metrów od domów - mówi Wacław Lelito, Inspektor Budowlany Urzędu Gminy Chełmiec.

Bez oszczędności

Z jego obserwacji i kontroli wyłania się jednak obraz pewnej bezbronności wobec żywiołu. - Trąba powietrzna jest nieprzewidywalna i niszczycielska. Jeśli jakiś dom stanie jej na drodze, musi zostać uszkodzony, nie ma siły. Jeśli tylko znajdzie się w środku tego wiru, to jest to nieuniknione - mówi inspektor.

Inspektor jest po twojej stronie

- Wykonawca zawsze będzie próbował jak najmniej się napracować. Dlatego nasza kontrola jest konieczna i gramy w jednej drużynie. Nadzór jest konieczny do odbioru budynku i ubezpieczenia. Wprawdzie ciągle jeszcze spotykam się z ubezpieczaniem nieodebranych budynków, ale przecież jak coś się stanie, to nie dostaniemy ani grosza za szkodę - mówi inspektor.

Nasz rozmówca w zawodzie pracuje 37 lat. Wie zatem dokładnie, jaką wagę kiedyś przykładano do właściwego projektowania i realizacji projektu i jak wygląda to teraz.

Prawnie, dokonał się wtedy naprawdę duży postęp. Jego zdaniem, była to zmiana na plus. Inwestor może to oczywiście oceniać inaczej, bo to on musi spełniać wiele wymogów. - Pamiętajmy jednak, że tu chodzi o nasze bezpieczeństwo - przekonuje inspektor.