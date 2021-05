Tragiczne prognozy dla restauratorów. Kolejne 15 proc. może zniknąć do końca roku

​Jak wylicza Sławomir Grzyb z Izby Gospodarczej Gastronomii Polski ok.15 proc. lokali gastronomicznych zniknęło z rynku, bo nie otrzymało pomocy, do końca roku może zniknąć kolejne 15 proc. restauracji - "jeśli nie będzie wsparcia" - ocenia W jego ocenie, losy branży rozstrzygną się w najbliższych trzech miesiącach.

Na zmianę w obostrzeniach branża i klienci czekali wiele miesięcy. Nareszcie uda się zjeść w lokalu. Rząd zdecydował, opierając się o złagodzenie sytuacji epidemicznej w kraju, by otworzyć restauracje do maksymalnie 50 proc. obłożenia lokalu. Dotyczy to nie tylko restauracji, ale także kawiarni.