Otwarcie restauracji. Nareszcie zjesz jak człowiek!

Czekała na to branża, czekali na to goście restauracji. Nareszcie uda się zjeść w lokalu. Rząd zdecydował, opierając się o złagodzenie sytuacji epidemicznej w kraju, by otworzyć restauracje do maksymalnie 50 proc. obłożenia lokalu. Dotyczy to nie tylko restauracji, ale także kawiarni.