Na czym polega transformacja cyfrowa?

Transformacja cyfrowa w e-commerce – jaka jest przyszłość branży?

‌Jesteśmy świadkami transformacji cyfrowej w dziedzinie handlu. Stacjonarne sklepy w większości przypadków prowadzą już sprzedaż w internecie – czy to za sprawą własnych e-sklepów, platform e-commerce czy serwisów ogłoszeniowych . Firmy odzieżowe promują swoje ubrania w ramach relacji w serwisach społecznościowych, a inne posługują się social mediami do promocji swojej działalności.

Zmianę w kierunku transformacji cyfrowej w branży e-commerce napędzają rosnące oczekiwania klientów. Szukają ofert jak najlepiej dopasowanych do ich indywidualnych wymagań i chcą je otrzymać tu i teraz. Istnieje silna presja na oferty promocyjne, zniżki i rabaty, które skłaniają klientów do korzystania z oferty danego sprzedającego.

Digital transformation wywiera wpływ na branżę e-commerce jako taką. Nie wystarczy już oferować produkty i usługi online. Firmy odczuwają presję co do tego, by dotrzymywać kroku konkurencji w akcjach promocyjnych i szeroko rozumianym marketingu online. Konieczne staje się nadążanie za zmianami potrzeb klientów. Transformacja cyfrowa spowodowała, że firmy nawiązują kontakt z klientami także za pośrednictwem czatów online. Wykorzystują boty do prowadzenia wstępnych rozmów przed- i posprzedażowych.