Transformacja energetyczna. Górnicy z gwarancją zatrudnienia do emerytury

- Gwarancje zatrudnienia w kopalniach do emerytury będą zapisane w nowej ustawie o funkcjonowaniu górnictwa, łącznie z całym systemem osłon socjalnych – poinformował szef śląsko-dąbrowskiej "Solidarności" Dominik Kolorz.

We wtorek związkowcy rozmawiali z rządem na temat umowy społecznej dla górnictwa. Sposób zapisania gwarancji zatrudnienia do emerytury dla górników obecnie pracujących w kopalniach był jednym z trzech punktów spornych, jakie pozostały do uzgodnienia w ramach toczących się negocjacji umowy społecznej, mającej określić szczegóły wygaszania kopalń do 2049 roku.

Nadal nie ma porozumienia w sprawie postulowanej przez związkowców indeksacji wynagrodzeń w kopalniach oraz jednego z elementów związanych z notyfikacją umowy w Komisji Europejskiej. Rozmowy będą kontynuowane w najbliższy piątek. Podobnie jak we wtorek, spotkanie odbędzie się przez internet.

Wtorkowe negocjacje trwały pięć godzin i doprowadziły do porozumienia w jednym z najistotniejszych punktów spornych - ustawowej gwarancji zatrudnienia.

- Jeden z kluczowych elementów dotyczących gwarancji zatrudnienia do emerytury został uzgodniony. Gwarancje te będą zapisane w nowej ustawie o funkcjonowaniu górnictwa łącznie z całym systemem osłon socjalnych - powiedział Kolorz.

- Myślę, że to jest jeden z najistotniejszych punktów, który został dzisiaj uzgodniony i jeden z najistotniejszych punktów całej umowy społecznej - dodał.

To ważna zmiana. Mimo że do utrzymania zatrudnienia górników rząd zobowiązał się w porozumieniu przyjętym we wrześniu 2020 roku, to nie chciał zgodzić się na zapisanie gwarancji w ustawie, wskazując na możliwą niekonstytucyjność takiego rozwiązania.

Rząd chciał, by takie gwarancje były udzielane na szczeblu spółek węglowych. Do porozumienia nie doszło i związkowcy wrócili do postulatu gwarancji ustawowych.

Zgodnie z kompromisowym rozwiązaniem, znowelizowana ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego ma zagwarantować górnikom pracę do emerytury, a w przypadku, gdy alokacja do innej kopalni nie byłaby możliwa - dać gwarancję osłon socjalnych: urlopu przedemerytalnego lub jednorazowej odprawy.

