Tranzyt rosyjskiego gazu przez Ukrainę. Rozmowy zakończone fiaskiem

Postawa Moskwy stanęła na drodze do porozumienia ws. tranzytu rosyjskiego gazu przez Ukrainę od 2020 r. Rozmowy między Rosją, Ukrainą i Komisją Europejską zakończyły się fiaskiem. Dotychczasowa umowa wygasa z końcem roku. Kijów obawia się, że jeśli do tego czasu nie dojdzie do porozumienia z Rosją, Moskwa wstrzyma lub ograniczy dostawy do tego kraju.