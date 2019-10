Ukraina. Sąd zajął 100 proc. akcji spółki należącej do rosyjskiego Gazpromu

Koncern wyjaśnił, że zwrócił się do holenderskiego sądu w ramach działań na rzecz odzyskania środków, które w 2018 r. stronie ukraińskiej przyznał szwedzki Sąd Arbitrażowy w Sztokholmie. Ten nakazał Gazpromowi wypłacić Naftohazowi odszkodowanie za to, że rosyjski monopolista nie dostarczał Ukraińcom wystarczającej ilości gazu do tranzytu na Zachód. Zadłużenie Gazpromu wobec Naftohazu sięga 2,6 mld dol. bez odsetek.