Trudne rozmowy górników z zarządem Tauron Wydobycie. Chcą podwyżek

W południe w Jaworznie ma się rozpocząć spotkanie zarządu Tauron Wydobycie z pracownikami oraz przedstawicielami związków zawodowych z kopalń z Libiąża i z Brzeszcz - informuje RMF FM. Górnicy domagają się podwyżek - co najmniej tysiąca złotych. Chcą też jasnych informacji co do planów zarządu wobec obu zakładów.