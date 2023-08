Trump ma plan, jeżeli zostanie ponownie prezydentem. Pomysł "skrajnie niebezpieczny"

Trump chce "uniwersalnego" cła

Według źródeł "WP" w kampanii Trumpa, miałby to być jeden z filarów jego kampanii wyborczej. Gazeta pisze, że ekonomiści z obydwu stron podziałów politycznych uważają ten pomysł za "skrajnie niebezpieczny", zaś prezes ekonomicznego think tanku Peterson Institute for International Economics (PIIE) Adam Pozen określił go mianem "przerażającego" i "szaleństwa", twierdząc, że spowoduje to utratę wiarygodności Ameryki jako solidnego partnera handlowego.