Trump pozbawił miliony Amerykanów zasiłku dla bezrobotnych. Ważą się losy ustawy

Donald Trump powoli żegna się z fotelem prezydenta USA, ale jeszcze na koniec kadencji i roku postanowił wprowadzić sporo zamieszania. Odmowa podpisania ustawy zakładającej dodatkowe wsparcie w pandemii sprawiła, że od niedzieli bezrobotni w USA stracili zasiłek. To problem dla około 14 milionach Amerykanów.

Co ciekawe, stało się to w związku z apelem prezydenta USA o m.in. podwyższenie przewidzianej w ustawie kwoty bezpośrednich transferów pieniężnych dla większości Amerykanów z 600 do 2000 dolarów.