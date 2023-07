Tryb bez przetargu. Wątpliwości do decyzji ws. aplikacji dla milionów

Ten państwowy bank, w całości należący do Skarbu Państwa, swoje kompetencje w zakresie rozliczania płatności rozwija od zaledwie dwóch lat.

Płatności mObywatela. Komentarze po tekście money.pl

"Z badań dotyczących tego, jakich usług Polacy chcą w mObywatelu wynikało, że jedną z najbardziej oczekiwanych jest możliwość dokonywania płatności za podatki i opłaty urzędowe. Obecnie trwa pilotaż tego rozwiązania z wybranymi samorządami z całej Polski. Nasz model zakłada wykorzystanie polskiego standardu płatności, BLIKa, który obsługuje dziś ok 70 proc. płatności online w Polsce oraz brak opłat dla obywatela i samorządu" - napisał w środę na Twitterze Janusz Cieszyński.

" BLIK od zawsze był solą w oku wielkich firm rozliczających płatności. Dziś do grona atakujących dołącza money.pl. Zarzut dotyczy tego, że zamiast angażować prywatną firmę, proponujemy, aby operatorem płatności był w 100 proc. państwowy bank - BGK, a koszt transakcji dla Ministerstwa Cyfryzacji określi... samo ministerstwo na poziomie nie wyższym niż 5 groszy. Przyznacie, że to dobra pozycja negocjacyjna. Dla porównania w e-urzędzie skarbowym za płatność Blikiem obywatel płaci 12 groszy, a poprzez usługę Paybynet wykorzystywaną w govie, KRUSie i MF jeszcze więcej" - tak na materiał money.pl odpowiada polityk.

" Nie o blika chodzi a o sposób wyboru banku - bez przetargu - czego pan nie rozumie ? Trzeba było zrobić przetarg, uczciwie wyłonić wykonawcę i nikt by się ani tatusia ani pana nie czepiał. Wystarczy być uczciwym" - tak ministrowi odpowiedziała Joanna Augustynowska, była posłanka Koalicji Obywatelskiej .

" W państwie PiS przetargi i konkurencja to przeżytek . A specjalistą od braku przetargów jest minister Cieszyński" - tak materiał money.pl na Twitterze komentuje publicysta Marcin Celiński.

"Jako wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński podjął decyzję o bezprzetargowym zakupie respiratorów i maseczek. Tym razem już jako minister cyfryzacji bez przetargu wybrał operatora odpowiadającego za płatności podatków w aplikacji mObywatel. Czy to znów jakiś wał?" - pyta posłanka PO Małgorzata Niemczyk.

W mObywatelu zapłacimy BLIKIEM

mObywatel to rządowa aplikacja, która aktualnie służy do przechowywania cyfrowych dokumentów oraz załatwiania spraw urzędowych przez internet. Niebawem umożliwi użytkownikom również płacenie podatków. Na początek będzie to możliwe przy użyciu BLIK-a, popularnego narzędzia płatniczego, z którego regularnie korzysta ponad 13,5 mln Polaków.