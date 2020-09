Trzy lata rozwoju w plecy. Szefowa MFW nie ma złudzeń

emeryt46 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

CO ZA GADANIE cofniemy się o 3 lata MY JESTEŚMY W SREDNIOWIECZU TRAGICZNIEJ MY JESTEŚMY W 1095 ZARAZ BĘDZIEMY ORGANIZOWAĆ WYPRAWĘ KRZYZOWĄ a do stosów dojdziemy szybko / ,Darwin miej się na baczności /