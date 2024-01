Trzy miliony w trzy lata pracy w TVP. Oto zarobki byłego asystenta Jacka Kurskiego

Paweł Gajewski, były asystent Jacka Kurskiego, od lat związany jest z TVP. Zajmował tam rozmaite stanowiska, co – jak się okazało – było niezwykle opłacalne. W latach 2021-2023 zarobił on w telewizji publicznej ok. 3 mln zł. Obecnie natomiast pracuje w Narodowym Banku Polskim.