Ujawniają zarobki Pereiry i Adamczyka. "Miliony dla pisowskich szefów TVP"

Trwa proces "odbijania" mediów publicznych przez nową władzę. Do niedawna mieliśmy do czynienia z dwuwładzą w TVP. Z jednej strony na prezesa został powołany Tomasz Sygut przez radę nadzorczą wyłonioną przez ministra kultury, a z drugiej – Rada Mediów Narodowych powołała na to stanowisko Michała Adamczyka.

Oto zarobki gwiazd TVP

Właśnie wspomniany likwidator odpowiedział na pismo złożone przez Dariusza Jońskiego. Polityk w trybie interwencji poselskiej chciał się dowiedzieć od telewizji, ile w 2023 r. zarobiły cztery jej "twarze": Michał Adamczyk, Samuel Pereira, Marcin Tulicki i Jarosław Olechowski.

Ten pierwszy jako dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej (TAI) od końca kwietnia otrzymał niecałe 372,6 tys. zł brutto. Do tego doliczyć trzeba ok. 1 mln 127,7 tys. zł (wraz z podatkiem VAT) z tytułu realizowania umów cywilnoprawnych. Razem daje to nieco ponad 1,5 mln zł brutto.

Samuel Pereira otrzymywał wynagrodzenie tylko z tytułu wicedyrektora TAI. Co ciekawe, jego pensja była wyższa niż jego bezpośredniego przełożonego, czyli Michała Adamczyka. On od końcówki kwietnia zarobił bowiem niecałe 439,8 tys. zł brutto.

Marcin Tulicki również był wicedyrektorem TAI i na tym stanowisku zarobił od końca maja ok. 417,4 tys. zł brutto. Do tego doliczyć trzeba ok. 296,3 tys. zł brutto z tytułu umów cywilnoprawnych. Łącznie daje to kwotę ok. 713,7 tys. zł.

I wreszcie Jarosław Olechowski. Jako dyrektor TAI w 2023 r. zarobił ok. 1 mln 16,5 tys. zł. Umowy cywilnoprawne zapewniły mu kolejne ok. 407,6 tys. zł brutto. Razem daje to 1 mln 424,1‬ tys. zł. Tu jednak istotne zastrzeżenie: Jarosław Olechowski przestał pełnić swoje funkcje w TVP pod koniec kwietnia.

Zapnijcie pasy! Oto wynik prawdziwej kontroli poselskiej. Miliony dla pisowskich szefów TVP. Już wiadomo, dlaczego się tam zabarykadowali – napisał w serwisie X Dariusz Joński.

Chaos wokół TVP

Spór o media publiczne rozpoczął się w ubiegłym tygodniu, kiedy resort kultury podał, że nowy minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz odwołał dotychczasowych prezesów zarządów: Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej i ich rady nadzorcze.

Minister kultury powołał też nowe rady nadzorcze spółek, a one wybrały nowe zarządy. MKiDN wyjaśniło, że to następstwo uchwały Sejmu, w której posłowie wezwali Skarb Państwa do przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej.

W odpowiedzi politycy związani z Prawem i Sprawiedliwością rozpoczęli "okupację" siedzib mediów publicznych. Doszło do przepychanek między zwolennikami nowych i starych władz.

Do chaosu prawnego wokół TVP i szerzej mediów publicznych obiekcje ma też Andrzej Duda. Prezydent zarzuca nowej większości sejmowej "rażące łamanie Konstytucji i zasad demokratycznego państwa prawa". Tym właśnie uzasadnił swoje weto dla ustawy okołobudżetowej, gdyż znalazły się w niej zapisy o dotacji dla mediów publicznych.

