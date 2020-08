Turcja odkryła ogromne złoża gazu. To zła wiadomość dla Rosji

Redukcja rachunków za import energii do Turcji, który w zeszłym roku wyniósł 41 mld dolarów, pomogłaby budżetowi i zmniejszyłby chroniczny deficyt na rachunku obrotów bieżących, przez który kurs tureckiej liry spadł do rekordowo niskiego poziomu w stosunku do dolara.Ponadto, własny gaz zwiększa także bezpieczeństwo energetyczne kraju.