Turcja zaskoczyła. Jest decyzja w sprawie stóp procentowych

Stopy procentowe w Turcji po raz kolejny wzrosły. Na czwartkowym posiedzeniu po raz kolejny podjęto decyzję o podniesieniu współczynnika o 500 punktów bazowych. Oznacza to, że główna stopa w Turcji rośnie z 35 do 40 proc. - znacznie silniej od przewidywań ekspertów, którzy prognozowali wartość 37,5 proc. W październiku stopy wzrosły z poziomi 30 do 35 proc.