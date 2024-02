Tusk może zacierać ręce. Miliardy euro mają spłynąć do Polski

Audyt KPO

- To będzie pakiet, w którym będzie jasno określone – oczywiście to decyzja pana premiera, z jakim pakietem wchodzimy – c o modyfikujemy, jakie wskaźniki musimy zmienić , jakie inwestycje powinny być nieco zmienione, żeby były sensowniejsze, jakie muszą być zmienione, żeby się zmieścić do 2026 r., a jakie nie mają sensu – tłumaczyła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Pierwsze miliardy już są

Podczas odbywającej się w połowie stycznia debaty budżetowej w Sejmie wiceminister finansów Hanna Majszczyk informowała, że resort przewiduje, iż w 2024 roku z KPO do Polski trafi ok. 77 mld zł. - Oprócz tego, co zostało zaplanowane i co wpłynęło już w końcówce ubiegłego roku w tej części zaliczkowej, to przewidywane jest jeszcze ok. 37 mld zł z tej części grantowej i ok. 40 mld zł w części pożyczkowej - mówiła wiceszefowa MF.