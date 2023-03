Tusk obiecuje energetyczną samodzielność gmin i powiatów

Zapowiedział, że jeśli jego ugrupowanie będzie rządzić, doprowadzi do tego, że w Polsce będzie własny prąd na poziomie gminy i powiatu , a zdecydowana większość energii, jak mówił, będzie wytwarzana i sprzedawana w obrębie powiatu.

PO obiecuje inwestycje w energetykę

- Potencjalna moc tego, co ludzie prywatnie - bo państwo obiecało, ale nie pomogło - zainstalowali na dachach, to jest tyle, ile trzy największe elektrownie produkują w Polsce prądu - mówił Tusk.

- Łatwo będzie zbudować niezależność energetyczną, jeśli uwolni się przestrzeń pod odnawialne źródła energii, jeśli państwo umożliwi szybkie przyłącza, jeśli nie będzie monopolu, jeśli na poziomie gminy będzie i biogazownia, i wiatrak, i fotowoltaika, to naprawdę będziemy mogli spokojnie, korzystając z węglowych źródeł energii tak długo, jak nie ma jądrowych, doczekać do tego czasu jak energetyka jądrowa będzie jednym z głównych źródeł energii - przekonywał lider PO.

Zapewnił, że "to nie są fanaberie". Jednak niektóre decyzje, jak dodał, muszą zapaść natychmiast - np. gwarancje, że każdy przedsiębiorca, który chce mieć przyłączenie do prądu powinien dostać decyzję wykonawczą, że może się do sieci podłączyć.