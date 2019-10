Tusk podsumował szczyt UE ws. brexitu: "wyjście bez porozumienia nigdy nie będzie naszą decyzją"

- Rada Europejska przyjęła porozumienie osiągnięte przez unijnych negocjatorów oraz rząd Borisa Johnsona. Przypomnę, jest ono oparte na porozumieniu osiągniętym jeszcze z poprzednim rządem. Zmiany dotyczą protokołu odnoszącego się do sprawy Irlandii i Irlandii Północnej, wcześniej znane jako backstop. Premier Johnson zgodził się na kontrole celne w punkcie wjazdu do Irlandii Północnej, co zapewni integralność wspólnego rynku. Co najważniejsze, to rozwiązanie ma zgodę i wsparcie Irlandii oraz zgodę Komisji Europejskiej, spełnia też kryteria negocjacyjne i zapobiega chaotycznemu wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej - powiedział przewodniczący Rady Europejskiej podsumowując unijny szczyt dotyczący brexitu.