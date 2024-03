Tusk skomentował inflację. "Trochę przyspieszyliśmy"

Inflacja w lutym 2024 roku wyniosła w Polsce 2,8 proc. rok do roku (przy wzroście cen usług o 7,0 i towarów o 1,4 proc.) - informuje Główny Urząd Statystyczny. Miesiąc temu było to 3,9 proc. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,3 proc. (w tym usług o 1,0 proc. i towarów o 0,1 proc.).

Premier komentuje inflację

" Inflacja w lutym znalazła się blisko liczby uznawanej za cel inflacyjny: 2,8 proc. To zdecydowanie niżej od konsensusu (3,2 proc.), i nadal nieco niżej od naszej optymistycznej prognozy (3,0 proc.). W marcu zejdziemy poniżej 2,5 proc.. Ale to nie oznacza, że NBP osiągnął cel inflacyjny" - piszą analitycy mBanku.

"Nadal obserwujemy niskie realizacje cen żywności. W styczniu ta kategoria podrożała o 0,9 proc., w lutym potaniała o 0,4 proc. m/m. To naprawdę niskie realizacje cen żywności: w ostatnich 15 latach tylko raz ceny żywności nie podrożały o 1 proc. lub więcej w styczniu i równie mocno potaniały w 2022 r., kiedy stawkę VAT obniżono z 5 do 0 proc. W konsekwencji, dynamika roczna cen żywności i napojów bezalkoholowych to po lutym już tylko 2,7 proc." – stwierdzili ekonomiści Banku Pekao w komentarzu do danych GUS.