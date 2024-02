Tusk u prezydenta rozlicza CPK. "Mniej propagandy i zadęcia"

Dyskusja o CPK

Prezydent zaznaczył, że z jego punktu widzenia istotne jest to, by najważniejsze inwestycje w kraju były realizowane, a Polska "te rozwiązania - czy to komunikacyjne, czy to energetyczne, czy gospodarcze, handlowe, jakie są związane z tymi inwestycjami, po prostu uzyskała, aby stały się one elementem fundamentalnym do dalszego rozwoju". Wyraził przekonanie, że tak właśnie będzie.

Dodał, że chciałby wiedzieć, czy spodziewane są "jakieś zaburzenia", jeśli chodzi o te inwestycje. Duda podkreślił, że nie chodzi o to, że jego zdaniem, jeśli chodzi o te inwestycje, "wszystko było idealnie i może go coś tutaj zaskoczyć". - Prawda jest następująca: wszyscy jesteśmy twardo stąpającymi po ziemi realistami, nic mnie zaskoczyć nie powinno. Natomiast ogromnie mi zależy, by to zostało zrealizowane. Jeżeli coś było źle realizowane, jeżeli państwo tak uważacie, być może trzeba to zmienić, proszę, żebyście to zmieniali, ale by było to realizowane - powiedział prezydent.