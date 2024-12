Tyle Rosję kosztuje wojna Putina. Kreml szykuje gigantyczne pieniądze

Rosną rosyjskie wydatki na wojsko

Niezależny rosyjski portal Meduza poinformował, że wydatki na obronność w 2025 r. wynoszą ok. 13,5 bln rubli, czyli ok. 125 mld USD , co stanowi ok. 6,3 proc. rosyjskiego PKB.

Gospodarka wojenna

Jak pisaliśmy na money.pl bank centralny Rosji w październiku podniósł stopy procentowe do 21 proc., najwyższego poziomu od dwóch dekad, a analitycy rynkowi przewidują, że do końca roku mogą one wzrosnąć nawet do 23 proc. To niezwykła sytuacja w czasie wojny, gdy banki centralne zazwyczaj unikają hamowania aktywności gospodarczej. "The Economist" szacuje, że rzeczywiste wydatki Kremla na wojnę są znacznie wyższe, niż podaje to oficjalnie putinowski reżim.