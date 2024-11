Wielki problem Putina. Rubel pikuje, Chińczycy wstrzymują sprzedaż

Jak pisaliśmy w money.pl, środowa sesja na moskiewskiej giełdzie przyniosła dramatyczne załamanie kursu rubla. Tego dnia juan umocnił się o 0,4961 punktu do poziomu 14,9572 rubla, co oznacza wzrost aż o 3,43 proc. w stosunku do wtorkowego zamknięcia. To najsilniejsze jednodniowe osłabienie rosyjskiej waluty względem juana od wielu miesięcy.