Tylko u nas: Rozłam w rządzie przez 30-krotność składek na ZUS. Minister Emilewicz straszy dymisją

Przypomnijmy, że minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zadeklarował, że po wyborach nie dojdzie do podwyżek składek ZUS. - Nie ma takiego planu i tego nie zrobimy. Ręczę za to swoją wiarygodnością. Gdyby było inaczej, podałbym się do dymisji - tłumaczył minister w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Gowin odniósł się też do kontrowersyjnego pomysły zniesienia limitu krotności składek ZUS: - W oczywisty sposób doprowadzi to do spadku wynagrodzeń tych grup zawodowych, które są kluczowe dla rozwoju nowoczesnego państwa: specjalistów, informatyków, kadry kierowniczej średniego szczebla czy wolnych zawodów. Jeden z tabloidów zarzucił mi, że sprzeciwiając się likwidacji 30-krotności, działam w interesie "bogaczy". To bzdura - zaznaczył.