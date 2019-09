Pensja minimalna. Premier odpowiada na słowa Emilewicz o konsultacjach

Zamieszanie związane z socjalnymi obietnicami rządu narasta. Premier Mateusz Morawiecki publicznie stwierdził, że "nie wie, co na myśli miała" minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, która przyznała na antenie TVN24, że nikt nie konsultował z nią gwałtownego podniesienia płacy minimalnej.

- Procenty w latach 2007, 2008 i 2009 nie były tak różne od tego, co proponujemy, ale niskie przyrosty w latach 2013, 2014 i 2015 zbudowały pewną przestrzeń mentalną, która powoduje, że dla niektórych zaskoczeniem jest ta wysokość płacy minimalnej – przekonywał premier.

- Głęboko wierzę w to, że dobrze wynagradzany pracownik o dodatkowych umiejętnościach opłaci się przedsiębiorcom, a tym, którym trudno będzie to zakomodować, zaproponowaliśmy ryczałt, ZUS od dochodu i niski CIT – podkreślił premier i wyjaśnił, że wierzy w to, iż wyższe pensje pozwolą szybciej "dogonić firmy i państwa zachodnie".