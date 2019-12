Tymczasowy nadzorca Elektrobudowy. Spółka realizowała zlecenie Orlenu

Jak wyjaśnia, roszczenie Technik Polska sięga ok. 900 tys. zł, związane jest z realizacją projektu Metatezy i "ma charakter sporny". W ocenie Elektrobudowy złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez Technik Polska jest bezzasadne i stanowi działanie w złej wierze, co spółka podniosła w swojej odpowiedzi na wniosek Technik Polska skierowanej do sądu. Elektrobudowa poinformowała, że ma roszczenia wobec Technik Polska na kwotę ok. 3,3 mln zł.