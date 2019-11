budownictwo 54 minuty temu

Elektrobudowa obniżyła cele dot. przychodów, EBITDA na 2019, odwołała - na 2020

Uwzględniając wstępne wyniki za I-III kw. br. oraz wobec wydłużających się prac i uzgodnień dotyczących docelowego kształtu przyszłej, Elektrobudowa obniżyła cele finansowe na 2019 r. - w przypadku jednostkowych przychodów do 523,4 mln zł (z 575 mln zł oczekiwanych we wrześniu), a w przypadku jednostkowego wyniku EBITDA - do 54 mln zł straty (wobec 28 mln straty oczekiwanej we wrześniu), podała spółka. Jednocześnie Elektrobudowa odwołała szacunkowe poziomy przyszłych danych finansowych na 2020 r.