Ubezpieczenia na życie zwane "polisolokatami" pod lupą. KNF interweniuje, ale starych umów to nie obejmie

Jak podkreśla KNF, pojęcie to może mylić, bo w rzeczywistości pojęcie "polisolokata" odnosi się do krótkoterminowych ubezpieczeń na życie (przed 2015 rokiem cieszyły się dużym zainteresowaniem z uwagi na fakt, że zyski z nich były zwolnione z podatku ). Obecna interwencja dotyczy konkretnie ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK).

Co z pieniędzmi klientów?

Co na to branża?

Jak do tematu podchodzą sami ubezpieczyciele? Widać, że nie jest to wygodny temat dla branży. Nieoficjalnie przedstawiciele największych firm wskazują, że ich oferta jest w porządku i przekonują, że kontrowersyjne "polisolokaty" to przeszłość. Unikają jednak oficjalnych komentarzy do całej sprawy.