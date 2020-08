Ubezpieczyciele stosują szereg trików, by nie wypłacać polisy rolnikom

O sprawie informuje "Gazeta Wyborcza", która rozmawiała z rzecznikiem finansowym Mariuszem Goleckim. Wskazał on wachlarz możliwości, z których korzystają firmy ubezpieczeniowe, by ograniczyć wysokość wypłat odszkodowań lub też w ogóle ich nie wypłacać.

Duży wpływ na to, czy rolnicy zobaczą jakiekolwiek odszkodowanie, ma tzw. franszyza integralna. Jest to określona w umowie ubezpieczenia wartość strat w plonach. Dopiero po jej przekroczeniu ubezpieczyciel decyduje się na wypłatę polisy. Rzecznik finansowy wskazuje, że to przy tym mechanizmie dochodzi do największych nadużyć na niekorzyść rolników.