Ucieczka z TVP trwa. Reporter "Wiadomości" trafi do NBP?

Kasia 15 min. temu

Co to jest? dwa prawa każdy swoje dwie konstytucje każdy swoją co to? Dwie Polski są? Jedni drugich do więzienia zamiast zająć się rządami Parodia państwa! Słów brak wpierw jedni teraz drudzy jeszcze gorzej koniec więcej na wybory nie idę nie ma takiej mocy co by mnie skłoniła miało być rządzenie a jest dalsze Polaków dzielenie!