Ujawniono ważną ocenę dla polskiej gospodarki. Jest także o nowym rządzie

Czy wy nie widzicie...że te oceny to polityczna sprawa? W Niemczech gospodarka pada no to trzeba cos zrobic by ją podniesc. Najlepiej zmusic Polskę do kupowania wszystkiego Niemieckiego. Ogladam tv niemiecką..tam sie cieszą...ze wygral Tusk....bo pozbedą sie problemu lokacji migrantow. JAK STWIERDZILO...W POLSCE JEST DUZO MIEJSCA I TO NIE MOZE TAK BYC. A finansowe organizacje to mafia ży...miańsko bankowa. NIE WIERZCIE IM . TO GRA POLITYCZNA. NIEMCY JUZ NOGAMI PRZEBIERAJĄ W STRONĘ ROSJI....PROPAGANDA W NIEMCZECH JEST TAKA...ZE TRZEBA JUZ WSPÓŁPRACOWAC Z ROSJĄ!!! A wojna jest sprawą lokalną i Rosja ma prawo sobie to rozwiązywac jak chce. TAKA RETORYKA!!!