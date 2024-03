Ukraina traci na strajku polskich rolników. "Nie możemy wyrównać tych strat"

Ukraińskie wojsko traci na blokadzie granicy przez rolników

Przedłużająca się blokada to straty dla Ukrainy - podała "Rzeczpospolita", która powołała się na słowa Jarosława Żeleźniaka, deputowanego Rady Najwyższej i członka komisji budżetu. Wskazał on, że tylko w lutym Ukraina straciła 8 miliardów hrywien, czyli ok. 839 mln zł.