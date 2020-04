Ukraińcy chcą zostać w Polsce. Boją się deportacji

Polski rząd co prawda podjął decyzję o automatycznym przedłużeniu wiz i zezwoleń na pobyt czasowy i pracę na 30 dni od zakończenia epidemii, ale dotyczy to tylko osób, które mają paszport biometryczny.

- Po tygodniu od uruchomienia programu doszliśmy do wniosku, że ludzie z opóźnieniem otrzymują wiarygodne informacje od władz polskich i ukraińskich, i nie wiedzą też, gdzie ich szukać. Szczególnie wyraźnie tę tendencję pokazała sytuacja z zamknięciem granic, która doprowadziła do nielogicznych i panicznych ruchów migracyjnych oraz zagroziła infekcją tysięcy Ukraińców. Teraz wiele osób chce wrócić do Polski, ale nie wie, jak to zrobić - powiedział Evgenij Kirichenko, właściciel Gremi Personal, cytowany przez "Wiadomości Handlowe".