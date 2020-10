Ukryty cel "godzin dla seniorów". Nie chodzi tylko o ochronę w sklepach

Od godziny 10 do godziny 12 do sklepów, aptek i drogerii nie wejdzie nikt poza seniorami, czyli osobami w wieku od 60 lat w górę. Ministerstwo Zdrowia i Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zapowiedziały od najbliższego czwartku - 15 października - powrót tak zwanych "godzin dla seniorów".

A przedstawiciele sieci handlowych już dziś krytycznie oceniają ten pomysł. Zwracają uwagę, że często w tych godzinach do sklepu po prostu nikt nie przychodził.

Mają też obawę, że to dopiero początek. Powrót do "godzin dla seniorów" mógłby być zwiastunem kolejnych zmian w handlu. Jakich? Np. limitów klientów. Między słowami wspominał o tym rzecznik rządu Piotr Müller. Podczas jednego z wywiadów mówił o "limitach w różnych przestrzeniach". Nie precyzował jednak, o jakich miejscach mowa.

Godziny dla seniorów. Branża zaskoczona, ale się dostosuje

Jak wynika z informacji money.pl, w tej chwili nie ma planów, by w sklepach wprowadzać tak rygorystyczne limity klientów, jakie obowiązywały jeszcze kilka miesięcy temu. To się na razie nie zmienia. Taki pomysł nie pojawił się podczas prac eksperckich w Ministerstwie Zdrowia i nie był przedstawiany podczas Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Warto przypomnieć, że "lockdown" (czyli zamknięcie gospodarki) zakładał wpuszczanie do sklepu tylko kilku - kilkunastu klientów i to nawet w największych placówkach. W kwietniu tego roku do sklepu mogło wejść tylko trzech klientów na każdą działającą w sklepie kasę.

Jak wygląda sytuacja epidemiczna w Polsce?

Efekt był oczywisty: kolejki. Większość mieszkańców dużych miast powinna pamiętać oczekiwanie na możliwość zrobienia jakichkolwiek zakupów. A to wszystko przy akompaniamencie ponagleń - puszczanych z głośników - i próśb o kupowanie tylko potrzebnych produktów. Powrotu do tej sytuacji nie ma.

Ukryty cel "godzin dla seniorów"

Ministerstwo Zdrowia oficjalnie informuje, że na bieżąco analizuje sytuacje w kraju i jednocześnie analizuje, które z rozwiązań można w Polsce wprowadzić. Informacje o tym jednak będzie przekazywać minister zdrowia Adam Niedzielski.

Wiemy też, co stało za powrotem do "godzin dla seniorów". Jak wynika z informacji money.pl, pomysł powrotu do tego rozwiązania zrodził się w Ministerstwie Zdrowia podczas piątkowych, nocnych narad. W sobotę chwilę po godz. 11, gdy tylko rozpoczęło się spotkanie zespołu zarządzania kryzysowego, stało się jasne, że pomysł wraca.

Premier Mateusz Morawiecki powrót do "godzin dla seniorów" motywował troską o grupę osób najbardziej narażonych na ciężki przebieg choroby. To wśród osób starszych odsetek zgonów z powodu COVID-19 jest najwyższy. Wśród osób powyżej 90. roku życia starcia z wirusem nie przeżywa co piąty zakażony. W grupie od 70. do 75. roku życia na koronawirusa umiera co 10 zakażona osoba.

Jednocześnie z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że zdecydowaną większość respiratorów w tej chwili zajmują osoby starsze. 21 proc. zajętych respiratorów (czyli około 85) zajmują osoby do 60. roku życia. Pozostałe 320 takich urządzeń pomaga przeżyć osobom ponad tym progiem wieku.

- Ochrona seniorów nie uda się bez międzypokoleniowej solidarności społecznej. Dlatego też apelujemy o niesienie pomocy i wsparcia osobom starszym i samotnym - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Jak wynika z informacji money.pl, za wprowadzeniem "godzin dla seniorów" stoi jeszcze jedno założenie. Rząd nie chce, by w godzinach porannych w autobusach, tramwajach, metrze, pociągach oraz każdej formie komunikacji zbiorowej, osoby starsze mieszały się z uczniami.

Nie jest żadną tajemnicą, że seniorzy bardzo często dzień zaczynają wcześnie rano. I w komunikacji zbiorowej lądują wraz z dziećmi jadącymi do szkół. A skoro nie ma decyzji, by zamykać szkoły i wysyłać dzieci na nauczanie zdalne, to potrzebne było rozwiązanie dla osób starszych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej podkreśla, że szkoły nie są ogniskami koronawirusa. Z danych resortu wynika, że 98 proc. działa na dotychczasowych zasadach. Jednocześnie konsekwentnie od września rośnie liczba osób na kwarantannie. W tej chwili w domu zamkniętych jest 250 tys. Polaków. Tej liczby nie sposób jednoznacznie powiązać z rozpoczęciem roku szkolnego, ale tych dwóch wydarzeń nie można jednoznacznie rozdzielić.

Ilu Polaków jest na kwarantannie?

Ministerstwo Zdrowia zaapelowało o większą uwagę dla seniorów, gdyż w wielu wywiadach sanitarnych nie ma żadnego tropu skąd się zarazili.

Seniorzy nie pracują, więc wirusa nie złapali w miejscu zatrudnienia. Z kolei sanepid niezwykle rzadko szukał zakażonych wśród odwiedzających sklepy, choć do takich przypadków również dochodziło. Najczęściej jednak zakażonym był pracownik i to on powodował dochodzenie epidemiologiczne.

Stąd jeden z tropów zakażeń wśród starszych prowadzi właśnie do ich kontaktów z dziećmi, które przenoszą wirusa bezobjawowo. I właśnie to spowodowało, że rząd próbuje odzwyczaić seniorów od porannych wycieczek do sklepu.

- Dane Głównego Inspektora Sanitarnego nie wskazują, by szkoły stanowiły w tej chwili duże źródło zakażeń - mówi wprost Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

- Zagrożeniem dla wszystkich z nas, dla osób starszych, ale również osób o wiele młodszych, jest rosnąca liczba interakcji w miejscach publicznych, czy komunikacji miejskiej. Ważne jest ograniczenie kontaktów z innymi ludźmi właśnie w tych przestrzeniach - dodaje.

