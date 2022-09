Unia Europejska zaostrza politykę w związku z cenami prądu. "Jesteśmy na energetycznej wojnie z Rosją"

Przedstawiciel czeskiej prezydencji w Unii Europejskiej Jozef Skiela przedstawił szczegóły porozumienia unijnych ministrów odpowiedzialnych za energetykę w sprawie cen energii. Podkreślił, że choć "to kolejny puzzel w układance" zmierzającej do obniżenia cen, to z pewnością nie będzie on ostatnim. - Jesteśmy na energetycznej wojnie z Rosją - stwierdzil.