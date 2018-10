Carrefour rośnie w Polsce szybciej niż na świecie. Akcje w górę o miliard euro

Fot. materiały prasowe Carrefour tnie koszty i wchodzi coraz mocniej do internetu

Wartość rynkowa Carrefoura wzrosła z 12,5 do 13,6 mld euro po informacjach o wynikach za trzeci kwartał. Francuski gigant zawdzięcza dobre wyniki sklepom w Argentynie i Francji, ale i Polska wybiła się ponad przeciętność.

Sprzedaż w sklepach porównywalnych (tzw. LFL) w polskim Carrefourze wzrosła o 2,7 proc. rok do roku w trzecim kwartale. To dużo lepszy wynik niż całej sieci (+2,1 proc. LFL) i lepiej niż w poprzedniej części roku, gdy dynamika wynosiła zaledwie 0,8 proc. Dzięki temu przychody doszły do 494 mln euro w trzecim kwartale. Kwota równa przychodom w kwartale drugim.

Tak zwany organiczny wzrost, tj. z uwzględnieniem otwarć nowych sklepów, ale nieuwzględniający cen paliw i efektów kalendarzowych wyniósł 4,3 proc. W Europie lepsza od Polski była pod tym względem tylko Rumunia.

Firma w swoim raporcie wskazuje, że w Polsce byłoby jeszcze lepiej, gdyby nie zakaz handlu w niektóre niedziele. Ale rynek handlu detalicznego rośnie na tyle szybko, że zamiast spadku była poprawa przychodów.

Akcje w górę

Nie jesteśmy może największym dla francuskiego Carrefoura rynkiem - tym jest oczywiście Francja, a na drugim miejscu Brazylia - ale jednym z bardziej dynamicznych. Najlepiej sklepy francuskiej sieci przyjmują ostatnio Argentyńczycy, którzy dzięki dynamice 26 proc. LFL w tym roku wyprzedzili Polaków w rankingu wewnętrznym Carrefoura. Mocno rośnie też rynek brazylijski - dynamika 5,1 proc. LFL w trzecim kwartale.

Rosła też sprzedaż na rynku rodzimym. Choć sieć ma problemy z rosnącym naciskiem ze strony prywatnego Leclerca. Poprawa w biznesie hipermarketów to priorytet dla prezesa Aleksandra Bompard - podaje Reuters.

Spadki sieć zaliczyła natomiast w Chinach, we Włoszech i Hiszpanii. Najbardziej bolesne, bo ponad 4-procentowe LFL są zmniejszone przychody w tych dwóch pierwszych krajach.

Ogółem sprzedaż wzrosła o 2,1 proc. LFL w trzecim kwartale do 21 mld euro. Giełda nie posiadała się z radości na takie informacje. Kurs giełdowy Carrefoura wzrósł o ponad 9 proc. w czwartek. Wartość giełdowa wzrosła o 1,1 miliarda euro.

Carrefour 2022. Cięcie kosztów i internet

Carrefour jest w trakcie realizacji pięcioletniego planu cięcia kosztów i zatrudnienia. W Belgii planowane jest dobrowolne odejście tysiąca pracowników, a we francuskiej siedzibie dojdzie do redukcji o 2,4 tysiąca osób. Program „Carrefour 2022” ma na celu ścięcie kosztów o 2 mld euro już w 2020 roku. W pierwszej połowie roku udało się z tego zrealizować 520 mln euro. Inwestycje zmniejszyły się o 1,7-1,8 mld euro już w tym roku.

Na świecie sieć stawia na rozwój sprzedaży żywności przez internet - w trzecim kwartale wzrosła o aż 30 proc. Firma jako swoje osiągnięcie podaje uruchomienie specjalnych handlowych stron internetowych w Polsce, Brazylii i Rumunii. Do końca roku takie strony mają mieć wszystkie kraje, w których spółka działa. W ramach działalności e-commerce sieć chce sprzymierzyć się z chińskim Tencentem, by powalczyć o rynek zdobywany przez Amazona.

