Pieniądze z UE dla Polski. Dostaniemy 23 proc. mniej niż teraz

We wtorek Komisja Europejska pokaże, jak podzieli pieniądze w przyszłej perspektywie finansowej, czyli w latach 2021-2027. Polska ma zostać największym beneficjentem polityki spójności, ale dostanie prawie o jedną czwartą mniej niż w latach 2014-2020.

Do propozycji podziału unijnych pieniędzy, która we wtorek ma zostać przedstawiona przez KE, dotarła "Rzeczpospolita". Jak podaje dziennik, Polska ma dostać w kolejnej perspektywie finansowej UE 64,4 mld w ramach polityki spójności. To o 23,3 proc. mniej niż przyjmiemy obecnej perspektywie.

Nadal jest to największa kwota, jaką dostanie z polityki spójności jakikolwiek unijny kraj (bo jesteśmy największym z krajów potrzebujących finansowego wsparcia).

Na pocieszenie pozostaje też fakt, że Węgry, Czechy, Litwa i Malta dotkną jeszcze mocniejsze cięcia - o 24 proc.

Jeśli chodzi o wspólną politykę rolną, to dostaniemy o 26,6 proc. mniej niż bierzemy w tej chwili.

Cięcia są spowodowane m.in. tym, że Unia zmienia priorytety i w latach 2021-2027 więcej będzie wydawać na bezpieczeństwo, obronę, imigrację, czy innowacyjność. Poza tym pieniędzy w ramach funduszy pomocowych jest dla Polski mniej, bo przez ostatnie lata po prostu rozwinęliśmy się, a nasz kraj wzbogacił.

Zaszkodził nam też "konflikt rządu z Brukselą na tle braku solidarności w przyjmowaniu uchodźców oraz nieprzestrzegania praworządności" - podaje "Rz".

