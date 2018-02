Zielone światło na przejęcie TVN przez Discovery. KE odrzuca wniosek UOKiK

Fot. MICHAL DYJUK/REPORTER Komisja stwierdziła, że obawy dotyczące naruszenia zasad konkurencji przez transakcję zostały w pełni rozwiązane poprzez przyjęcie zobowiązań

Bruksela zatwierdziła warunkowo przejęcie Scripps, czyli właściciela TVN, przez Discovery. Odrzuciła też wniosek Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który sam chciał zająć się sprawą.

- Komisja Europejska zatwierdziła na podstawie rozporządzenia UE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw proponowane przejęcie Scripps przez Discovery (oba podmioty są globalnymi przedsiębiorstwami medialnymi z siedzibą w USA). Decyzja jest uzależniona od pełnego wypełnienia zobowiązań zaproponowanych przez Discovery - czytamy w komunikacie KE.

Spółka Scripps jest szczególnie aktywna na rynku brytyjskim, na którym wspólnie z BBC prowadzi UKTV, a także w Polsce, gdzie odo 2015 roku jest właścicielem grupy medialnej TVN.

- W toku postępowania wyjaśniającego Komisja stwierdziła, że: (...) w Polsce planowana koncentracja mogłaby doprowadzić do zwiększenia siły przetargowej spółki Discovery wobec dystrybutorów telewizyjnych w związku z nabyciem niektórych kanałów, które są szczególnie ważne dla proponowanych przez nich podstawowych pakietów telewizji płatnej - tłumaczy KE.

Za stację o kluczowym znaczeniu dla detalicznych ofert telewizyjnych KE uznała w szczególności stację TVN24 - flagowy kanał informacyjny telewizji TVN.

- W następstwie transakcji spółka Discovery miałaby możliwość oraz zachętę do udzielania licencji na korzystanie z całego swojego portfela kanałów telewizyjnych. Pozwoliłoby to jej na podwyższenie stosowanych opłat licencyjnych ze stratą dla polskich konsumentów i konkurencji na polskim rynku - czytamy w informacji.

Aby odpowiedzieć na zastrzeżenia Komisji dotyczące konkurencji, spółka Discovery zobowiązała się, że będzie udostępniać kanał TVN24 i związany z nim kanał TVN24 BiS obecnym i przyszłym dystrybutorom telewizyjnym w Polsce za rozsądną cenę ustalaną poprzez odniesienie do porównywalnych umów. Zobowiązanie to ma obowiązywać przez okres 7 lat. Komisja doszła do wniosku, że proponowana transakcja - zmieniona w sposób ujęty w zobowiązaniach - nie budzi obaw co do naruszenia zasad konkurencji. Decyzja KE jest warunkowa i uzależniona od pełnego wypełnienia zobowiązań.

Jednocześnie Komisja odrzuciła wniosek Polski o odesłanie sprawy do polskiego organu ochrony konkurencji, czyli UOKiK, w celu dokonania oceny w świetle polskiego prawa konkurencji. Zdaniem Brukseli to właśnie KE jest właściwszym organem do zajęcia się tą sprawą "z uwagi na duże doświadczenie w ocenie przypadków w sektorze mediów, a także potrzebę zapewnienia spójności w stosowaniu przepisów dotyczących kontroli łączenia przedsiębiorstw w tym sektorze w całym Europejskim Obszarze Gospodarczym".

- Komisja stwierdziła również, że obawy dotyczące naruszenia zasad konkurencji przez przedmiotową transakcję zostały w pełni rozwiązane poprzez przyjęcie zobowiązań. W związku z tym Komisja odrzuciła powyższy wniosek - podano w komunikacie KE.

Discovery jest globalnym przedsiębiorstwem medialnym z siedzibą w USA, produkującym filmy i programy dokumentalne, a także programy sportowe (takie jak Eurosport) i korzystającym z wielu różnych platform dystrybucji, w tym platform telewizji płatnej i ogólnodostępnej, a także szeregu platform dystrybucji cyfrowej na całym świecie.

Scripps jest globalnym przedsiębiorstwem medialnym z siedzibą w USA produkującym przede wszystkim programy dotyczące domu, żywności, podróży i inne powiązane programy.

Transakcję zgłoszono Komisji 8 grudnia 2017 r.