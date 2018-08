Rentowność naszych państwowych papierów dłużnych przez moment spadła w czwartek do nawet 3,14 proc. To co prawda wyżej niż w lipcu, kiedy zeszła poniżej 3,10 proc., ale ważniejsze jest to, że jesteśmy w końcu oceniani lepiej niż Włosi. To powód do zadowolenia. Wszak Włochy to czwarta gospodarka Unii, czterokrotnie większa niż polska.