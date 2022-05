Unia powie Ukrainie "nie"? Niepokojące wieści z Brukseli

Zapytany o to, czy możliwe jest przyznanie takiego statusu Ukrainie, już na posiedzeniu Rady Europejskiej w czerwcu odparł: "Status kandydata nie jest w obecnym momencie przewidziany z powodu sprzeciwu tych krajów" . Dodał zarazem, że on może sobie wyobrazić "szybką ścieżkę dla Ukrainy".

Przypomnijmy, że Ukraina w połowie wypełniła kwestionariusz w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. Kijów przekonywał wtedy, że liczy, iż w czerwcu otrzyma status kraju kandydującego.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wręczając Wołodymyrowi Zełenskiemu kwestionariusz w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej, mówiła: Ukraina należy do Europy, tutaj rozpoczyna się wasza droga w stronę Unii Europejskiej. Ta procedura zazwyczaj zajmuje lata, ale w związku z wyjątkowymi okolicznościami, z rosyjską agresją na Ukrainę, zobowiązaliśmy się do tego, że przeprowadzimy ją w kilka tygodni.