Unia wydała zgodę na "nową żywność". Będziesz jeść robaki i możesz nawet o tym nie wiedzieć

Osz kurde to ja biorę łopatę i idę do ogródka żarcie mam za free. Ta cywilizacja to nie jest cywilizacją śmierci jak mówił Jan Paweł II, obecnie ta cywilizacja to cywilizacja demoniczna tak powiedział Pam Jezus mistyczce. Za 20 lat powiedzą ze po co trupy mają w proch się obracać to mięso pozyskane z nieżyjącego tuż po śmierci w ciagu 10 min po ugotowaniu nadaje się do spożycia przecież tak się już z prochów dzieci w Chinach i w plemieniu Zumba Dumba Rumba. Zaplaci sie celebrytom zrobi show w mediach i całe pokolenie poleci na cmentarz.