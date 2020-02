Unijne pieniądze na cyfryzację. Branża apeluje do premiera, w grę wchodzą miliardy

Branża cyfrowa prosi polskiego premiera, by podczas nadzwyczajnego szczytu w Brukseli, który zaplanowano na 20 lutego, poparł postulaty dotyczące zwiększenia nakładów finansowych z unijnego budżetu na transformację cyfrową.

Z apelem wystąpił Digital Europe, organizacja reprezentująca europejską branżę cyfrową wraz ze Związkiem Cyfrowa Polska, skupiającym największe firmy sektora nowoczesnych technologii działających w naszym kraju. Sprawa dotyczy tworzonego po raz pierwszy w ramach unijnego budżetu specjalnego funduszu przeznaczonego na rozwój gospodarki cyfrowej.

W projekcie na lata 2021-2027 zaplanowano 3 proc. wydatków na kwestie cyfryzacji. Europejskie organizacje cyfrowe postulują jednak, aby dokonać przesunięć w projekcie unijnego budżetu i zwiększyć środki na ten cel do nawet 10 proc.

Fundusze na wsparcie

Zdaniem Digital Europe i Związku Cyfrowa Polska fundusze te są niezbędne do zapewnienia cyfrowego rozwoju dla Polski, jak i całej Europy.

"Pilnie potrzebujemy wsparcia inwestycji w infrastrukturę i kompetencje, które umożliwią cyfrowo zaawansowanym firmom rozwijać się i pomagać nam w życiu w zgodzie z europejskimi standardami" - napisano w liście do premiera Mateusza Morawieckiego.

"By zrealizować ambitne założenia Europejskiego Zielonego Ładu, musimy skupić się na cyfryzacji gałęzi przemysłu najintensywniej wykorzystujących energię. Fundusze na cyfryzację pomogą Polsce także rozwijać e-usługi, poszerzać kompetencje cyfrowe obywateli, a także wspierać innowacyjne projekty polskich start-upów, by te mogły jeszcze śmielej i łatwiej komercjalizować swoje pomysły. To również szansa dla polskiej branży cyberbezpieczeństwa, która dziś ma wielki potencjał, ale potrzebuje wsparcia i impulsu do dalszego rozwoju" - dodano.

Jak podkreśla prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik, postulat zwiększenia środków na cyfryzację jest tym bardziej kluczowy, że dziś trwają testy oraz prace nad wdrożeniem sieci piątej generacji.

- Od tego, kiedy wdrożymy sieć 5G, od jej bezpieczeństwa oraz tego, jak dzięki niej będziemy rozwijać rynek innowacyjnych narzędzi czy usług będzie zależeć, czy Polska i Europa staną się realną konkurencją w wyścigu globalnym - mówi Michał Kanownik.

Więcej na badania i rozwój

Związek Cyfrowa Polska i Digital Europe zaapelowały również do premiera Morawieckiego o działania na szczycie europejskim, zmierzające do poszerzenia programu unijnego Digital Europe (Cyfrowa Europa), który wystartuje w 2021 r. z 9,2 mld euro do 25 mld euro.

To po to, aby – jak wyjaśniają w piśmie do premiera Morawieckiego – zmaksymalizować krótko- oraz średnioterminowy wpływ na kompetencje, sztuczną inteligencję oraz cyfryzację MŚP w całej UE.

Zdaniem branży cyfrowej istotne są również wydatki na badania i rozwój. Te - w ich opinii - powinny zostać zwiększone z 2 proc. do 3 proc. PKB UE.

