Podatki 2020. Mamy aż trzy nowe ulgi. Sprawdzamy, co można odliczyć w rozliczeniu za 2019

Największa dotyczy tych, którzy nie przekroczyli jeszcze 26. roku życia. Oni mogą być w ogóle zwolnieni z obowiązku odprowadzenia podatku dochodowego , choć jest kilka warunków. Przede wszystkim, ulga dotyczy przychodów do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Jednak w 2019 roku zwolnienie obowiązywało od sierpnia, zatem limit jest odpowiednio niższy i wynosi 35 636,67 zł. Ponadto ulga dotyczy tylko tych, którzy mają umowę o pracę bądź umowę zlecenia. Nie są brani pod uwagę natomiast ci, którzy np. mają swoją działalność gospodarczą lub umowę o dzieło. Rząd szacuje, że z ulgi skorzysta 2 mln osób.

Kolejna ważna nowość to ulga termomodernizacyjna. Dotyczy właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Odliczyć od dochodu można wszystkie wydatki na termomodernizację - np. zakup materiałów budowlanych, urządzeń, koszt usługi. Warunkiem otrzymania ulgi jest jednak ukończenie całej termomodernizacji w ciągu trzech lat. Limit odliczenia wynosi tutaj 53 tys. zł. Jeśli dom jest współwłasnością np. małżonków, wtedy każde z nich może odliczyć 53 tys. zł.

Ostatnia nowość to możliwość odliczenia darowizny na cele edukacji zawodowej - ulga wynosi tu do 6 proc. dochodu podatnika. Przysługuje ona osobom prowadzącym działalność gospodarczą, które chcą wesprzeć określone placówki - na przykład pięcioletnie technika czy szkoły artystyczne lub branżowe.

Podatki 2020. Co jeszcze można odliczyć

Ulg jest oczywiście znacznie więcej. Do najpopularniejszych należy ulga prorodzinna. Od podatku można odliczyć do 1112,04 zł na pierwsze i drugie dziecko, 2000,04 zł na trzecie i aż 2700 na czwarte oraz każde kolejne.

Co jeszcze? Wciąż obowiązuje ulga na internet, choć można z niej skorzystać tylko przez dwa lata. Jeśli więc ktoś ją wykorzystał w 2017 i 2018, to nie będzie już przysługiwała w rozliczeniu za 2019. Odliczyć od dochodu można maksymalnie 760 zł.

Niepełnosprawni mogą też odliczyć koszt leków, ale od kwoty 100 zł. Co to konkretnie oznacza? Jeśli niepełnosprawny kupił w jednym miesiącu leki za 145 zł, to te 45 zł może odliczyć od dochodu. Konieczne jest tu przedstawienie odpowiednich zaświadczeń lekarskich.