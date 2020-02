"Ukryte" podwyżki podatków. W 2020 r. poszły w górę wszystkie możliwe daniny lokalne

W górę poszła jednak też maksymalna stawka opłaty uzdrowiskowej - z 4,40 do 4,48 zł. Taką daninę mogą pobierać miejscowości ze statusem uzdrowiska, często są to te najbardziej atrakcyjne turystycznie.

Więcej zapłacimy za psa i samochód ciężarowy

Zdecydowanie więcej mogą zapłacić również właściciele aut ciężarowych. Podstawowa stawka - za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 do 5,5 tony - wynosiła w 2019 roku 832,71 zł rocznie. Teraz to już niemal 848 zł. Podatek za pojazdy do 9 ton wynosi teraz maksymalnie 1414,15 zł, choć w 2019 było to 1389,14 zł.