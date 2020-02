Rozliczenie PIT po nowemu. Sprawdź, co się zmieniło

Już od roku funkcjonuje system "Twój e-PIT", który w założeniu ma pomóc Polakom rozliczyć się z podatku dochodowego . I rzeczywiście pomaga - w założeniu wystarczy wejść na stronę, obejrzeć formularz, wybrać ulgi i ewentualne rozliczenie się z małżonkiem i wysłać gotowy dokument do skarbówki.

"Gazeta Wyborcza" przypomina, że w ubiegłym roku system e-PIT-ów nie uniknął błędów. Dziennik wskazuje, że system nie potrafił uwzględnić podwyższonych kosztów uzyskania przychodu, przez co wysokość należnego podatku potrafiła zmieniać się z dnia na dzień.

Czasem podatnicy skarżyli się również na brak wszystkich źródeł dochodów. Jednak tutaj zawinić mógł pracodawca - wystarczy, że nie przesłał do końca stycznia deklaracji do resortu finansów (choć powinien to zrobić). W tym wypadku takie deklaracje pojawiają się później w systemie, a zatem później też są uwzględniane w naszym formularzu.