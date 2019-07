Zerowy PIT dla młodych. Kogo obejmie i kiedy zostanie wprowadzony?

Zerowy PIT dla młodych. Kogo obejmie ulga i kiedy zostanie wprowadzona?

Szacuje się, że obejmą ponad 2 mln młodych pracowników. Zwolnienie z podatku PIT pozwoli osobom do 26. roku życia przy minimalnej pensji 2250 zł brutto zaoszczędzić 1,6 tys. zł w skali roku. Przy średnim wynagrodzeniu 4765 zł brutto w portfelu młodym zostanie ok. 4600 zł rocznie.

- Dzięki wprowadzeniu ulgi w PIT dla osób do 26. roku życia, osoby, które rozpoczynają swoją karierę zawodową, otrzymają do ręki wyższe wynagrodzenie za swoją pracę. Będzie to istotny impuls do podejmowania legalnego zatrudnienia oraz pozostawania w kraju i rozwijania polskiej gospodarki – zapewniał w czerwcu minister finansów Marian Banaś.